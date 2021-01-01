محافظ بنى سويف: "مشروعك" قدم 11.111 مليار جنيه لتمويل 11 ألفا و122 مشروعا

بنى سويف هانى فتحى

ناقش الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، التقرير الدورى لمبادرة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والمحلية "مشروعك"، حيث بلغ إجمالى تمويل المشروعات المنفذة منذ انطلاق المبادرة فى مايو 2015 وحتى 31 ديسمبر الماضى مليار و111 مليون و597 ألف جنيه، والتى استفاد منها 11 ألفا و122 مشروعًا ووفرت 14 ألف و285 فرصة عمل.

وأكد محافظ بنى سويف على أهمية المبادرة التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، وبمشاركة عدد من البنوك الوطنية، بهدف خلق فرص عمل وتشغيل المواطنين (غير الموظفين) وخاصة الشباب عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها من خلال تلك البنوك، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة عزًزت بشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والدفع بجهود الدولة نحو الاتجاه إلى الإنتاج وتعظيم سلاسل القيمة المضافة.