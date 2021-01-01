محافظ بنى سويف : تلقينا 123 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، أن إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة حتى أمس قد بلغ 123 ألف و 82 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، موجها رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح لمدة 3 أشهر تنتهى 31 مارس 2021،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، وعلى أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30% من قيمة التصالح "جدية" إذا ماقام بالسداد خلال يناير القادم ، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ ، على مسؤولى المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

كما أكد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح فى المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن،مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ودعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام،ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين"صباحية ومسائية" وحتى أيام العطلات الرسمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة،للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التى تضمنها القانون.