محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح.. ويقرر ترقية وتسكين 3835 معلم.. صور

المنيا – حسن عبد الغفار

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، دفع رسوم جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين ضمن مبادرة "التصالح حياة "، والتي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن دعم الفئات الأكثر إحتياجا وتعزيز برامج الحماية الإجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر إحتياجا ومحدودي الدخل، من خلال المساهمة في دفع قيمة التصالح الخاصة بمخالفات البناء للمواطنين الأولى بالرعاية في القري الأكثر إحتياجا.

جاء ذلك بحضور، بشر طاهر مدير وحدة حياة كريمة بالمحافظة، وأحمد العمدة منسق عام حياة كريمة بالمنيا، وصالح كمال منسق مؤسسة صناع الخير للتنمية.

ووجه المحافظ، الشكر للسيد رئيس الجمهورية، لدعمه المواطن من خلال مد فترة التصالح لشهر مارس القادم حرصاً منه على التيسير على المواطنين ومد يد العون لهم، مشيراً إلى انه تم دفع جدية التصالح للدفعة الثانية من المستحقين من الأكثر إحتياجاً بمختلف مراكز المحافظة، لـ 76 حالة، بإجمالي مبلغ 79 الف جنية، بالإضافة إلى 140 حالة كان قد تم دفع جدية التصالح لهم بالدفعة الأولى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية المحلية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي، ومؤسسة صناع الخير، وفريق الرصد الميداني لمؤسستي حياة كريمة وصناع الخير والوحدة المركزية وشباب البرنامج الرئاسي لمؤسسة حياة كريمة.

كما أصدر محافظ المنيا، قراري "754" و " 755" لسنه 2020 بشأن ترقيه وتسكين 3835 معلم، من شاغلي وظائف المجموعة النوعية التخصصية والمجموعة الفنية للتعليم، مع إختلاف درجاتهم المالية، سواء القائمين بالتدريس أو بالتوجيه أو الأخصائيين الإجتماعيين، والأخصائيين النفسيين وأخصائى التكنولوجيا وأخصائي الصحافة والأعلام وأمناء المكاتب، وكل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم الحاقة للعمل في الوظائف الإدارية بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية التابعة لها، والذين إستوفوا باقي متطلبات الترقية إلى الوظيفة الأعلى وفقا لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

وقال المحافظ، في بيان له اليوم الجمعة، أن قرار ترقية المعلمين وتقنين أوضاعهم، يأتي ضمن تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإرتقاء بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المعلمين، وفى إطار الإهتمام بأعضاء هيئة التدريس والحرص على دعم المعلمين مهنيا وإجتماعيا، مؤكدا علي منح المرقون والمسكنون المشار إليهم بموجب القرارين، بدل الإعتماد المقرر قانونا وعلاوة الترقية اعتباراً من 1/1/2021.



محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح



محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح لغير القادرين



حفل دفع رسوم جدية التصالح فى المنيا



محافظ المنيا يشهد دفع رسوم جدية التصالح