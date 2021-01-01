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محافظ المنيا: إطلاق 37 قافلة طبية وتوقيع الكشف على 54 ألف مواطن خلال 2020

الجمعة، 01 يناير 2021 12:55 م
محافظ المنيا: إطلاق 37 قافلة طبية وتوقيع الكشف على 54 ألف مواطن خلال 2020 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة فى المنيا
المنيا _ حسن عبد الغفار

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمنيا نظمت 37 قافلة طبية بمختلف التخصصات بمراكز وقرى المحافظة خلال 2020، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي المحافظة بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وسلامة المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

من جانبه، قال الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 54 ألف و842 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، موجها الشكر والتقدير لفريق القوافل الطبية على الجهد المبذول من أجل وصول الخدمات الطبية الى المواطنين بجميع قرى محافظة.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، مدير إدارة القوافل الطبية، أنه تم خلال القوافل تحويل 1155 حالة إلى المستشفيات لإستكمال العلاج واجراء 4156 تحاليل مختلفة واجراء 149 حالة أشعة سينية و371 حالة رسم قلب و1384 حالة موجات صوتية وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 5204 متردد، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لعدد 3293 متردد.

 


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