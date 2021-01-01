محافظ الغربية: تلقينا 144 ألفا و857 طلب تصالح بإجمالى 915 مليون جنيه

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تلقت 144 ألف و857 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 915 مليون و99 ألف جنيه حتى يوم 31/ 12 / 2020.

وأوضح المحافظ أن المحافظة شكلت لجان متخصصة لفحص الطلبات وتم قبول 1693طلب، ورفض 284 طلب، وجاري فحص 142880 طلب، مشيراً إلى أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لتشجيع المواطنين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65 ٪، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب 50 جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد رحمي على أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 30 / 3 /2021، مؤكداً أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأشار الدكتور طارق رحمي إلى أن مد فترة التصالح حتى مارس، جاء حرصاً من الدولة المصرية على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين الراغبين في التصالح، وهذا المد سيكون الأخير.