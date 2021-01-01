محافظ السويس يقرر وقف الإجازات بقطاع الصحة لمواجهة كورونا

السويس – السيد فلاح

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إنه قرر وقف الإجازات للعاملين بالقطاع الطبي بالمحافظة، وذلك استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

أضاف، محافظ السويس، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن مديرية الصحة بالسويس، أعلنت حالة الطوارئ بالمستشفيات، وذلك استعدادًا لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه شدد على جميع الجهات المعنية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا في المرحلة الثانية للحفاظ على صحة المواطنين.

وتابع محافظ السويس، أنه أعطى توجيهات لمديري مشروع المواقف وإدارة المرور ومشروع الأسواق باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات سواء بالمواقف أو الأسواق والتأكيد على استمرار أعمال التعقيم والتطهير بهذه المناطق وتشكيل لجان لمتابعة لتنفيذ هذه القرارات سواء بوسائل النقل العام والنقل الجماعى، مشيرًا إلى أنه قرر تشكيل لجان من مديرية القوى العاملة والهيئة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز تنمية شمال خليج السويس وهيئة موانئ البحر الأحمر ومديرية الصحة للمرور على الشركات والمصانع للتأكيد على تطبيق الاشتراطات الوقائية والضوابط العامة داخل الشركات وإعداد تقريرعن تطبيق وتنفيذ هذه الشركات للاشتراطات للحفاظ على العاملين ضد فيروس كورونا.

وكلف محافظ السويس، مديرية الأوقاف بالتوعية المستمرة بدور العبادة وتطبيق كافة القرارات المنظمة داخل المساجد وتوعية رواد المساجد من خطورة فيروس كورونا والالتزام بالإجراءات الوقائية من قبل المواطنين حفاظًا على أنفسهم، كما كلف هيئة التنمية السياحية بالمرور المستمر على القرى والمنشآت السياحية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمن يخالف القرارات الصادرة لمواجهة فيروس كورونا.

كما كلف "صقر" مديري المديريات ورؤساء الأحياء والمصالح الحكومية بتوعية جميع العاملين بمواجهة الفيروس واتخاذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامة للمواطن والتأكيد على الالتزام والتوعية المستمرة.