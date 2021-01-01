محافظ البحيرة يفتتح مسجد قرية زاوية نعيم الكبير فى مركز أبو حمص

البحيرة- ناصر جودة

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة مسجد قرية زاوية نعيم الكبير التابعة لمجلس قرية جواد حسني بأبو حمص، والمقام علي مساحة 900 متر ، ومكون من 3 طوابق بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليون جنيه جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

أشاد المحافظ ، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد ، مثمنا الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف .

وأشار المحافظ ، إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح 139 مسجد تجاوزت تكلفتها 200 مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة 13843 مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد بإتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية.

وأدى محافظ البحيرة صلاة الجمعة بالمسجد عقب إفتتاحه بحضور المهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء مدحت الزغد رئيس مدينة أبو حمص ود حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وقيادات الأوقاف والدعوة وجمع كبير من المصلين من أهالي القرية .

وألقى الدكتور محمد أبوحطب - وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة وإمامة المصلين لأداء صلاة الجمعة وتناولت الخطبة الصلابة في مواجهة الجوائح والأزمات والأخذ بأسباب العلم والعمل الجاد طريق العبور نحو المستقبل.



المصليين



محافظ البحيرة يستمع لخطبة الجمعة



محافظ البحيرة يصلى الجمعة