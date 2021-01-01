محافظ أسيوط يقرر تخفيض عدد العاملين في المصالح الحكومية للحد من عدوى كورونا

أسيوط هيثم البدرى

أصدر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قرارًا رقم 1794 لسنة 2020 بشأن تخفيض عدد العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية التابعة ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة، منعًا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظ على سلامة وصحة العاملين وذلك بالتناوب فيما بينهم بما لا يؤثر على سير العمل وتقديم الخدمات للمواطنين.

وذلك وفقًا لرؤية المدير المحلى أو الرئيس المباشر لكل جهة وطبيعة العمل وبصفة خاصة مديريات الخدمات، وبما لا يخل أو يؤثر على تقديم كاف الخدمات للجهة وبصفة خاصة الاجراءات الاحترازية والوقائية من جائحة كورونا، ولا يسرى هذا القرار على شاغلى وظيفة مدير عام أو مدير إدارة بالجهات المشار إليها.

وتنص المادة الثانية من القرار على منح العاملين المصابين بأمراض مزمنة بمضاعفات تمنع عن العمل والمرأة الحامل والموظف المصاب بفيروس كورونا أجازة مرضية استثنائية بموجب تقرير طبى معتمد وفقًا للاجراءات والقواعد الواردة فى الكتاب الدورى الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحى رقم 8 لسنة 2020.

كما اشتمل القرار على منح الموظف العائد من الخارج أجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العودة بالإضافة إلى التزام جميع العاملين والمواطنين المترددين على كافة المنشآت الحكومية وغير الحكومية أثناء تواجدهم لقضاء مصالحهم بكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وفى مقدمتها الحرص على التباعد الاجتماعى وتجنب التزاحم فضلا عن الالتزام التام بإرتداء الكمامات الواقية مع تطبيق كافة القرارات الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020 بصورة حاسمة.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذا القرار جاء بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والقانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقرار رئيس الوزراء رقم 719 لسنة 2020 بشأن تداعيات فيروس كورونا والكتاب الدورى رقم 351 لسنة 2020 والصادر من وزارة التنمية المحلية بشأن الاجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وقرار المحافظة رقم 394 لسنة 2020 بشأن تنظيم العمل وتخفيض العمالة والتناوب فيما بينهم وذلك لصالح العمل.