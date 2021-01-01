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محافظ أسيوط يعلن الإنتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله فى القوصية .. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 01:42 م
محافظ أسيوط يعلن الإنتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله فى القوصية .. صور الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية
أسيوط _ هيثم البدرى

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قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم الانتهاء من رصف طريق قرية الشيخ عون الله التابعة لمركز القوصية، ضمن إجراءات الخطة العاجلة لصيانة ورصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظات المختلفة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحيث يتم تعزيز البنية التحتية على النحو الذي يربط المدن والقرى بعضها ببعض من خلال شبكة طرق جيدة.

وأوضح محافظ أسيوط، وفق بيان اليوم الجمعة، أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة طموحة أعدتها الحكومة لإعادة تأهيل شبكة الطرق القديمة وفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، برصف الطرق الداخلية داخل القرى والمراكز بالصعيد حتى يكون لدينا شبكة طرق داخلية تضاهي شبكة الطرق الرئيسية في جودتها وذلك ضمن البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل والمواصلات، مؤكدًا حرص المحافظة علي تنفيذ الخطة ومواصلة أعمال رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بأعلى المواصفات وبجودة عالية والتي تعد شريان مهم من شرايين التنمية وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية المستدامة.

من جانبها قالت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه تم الإنتهاء من أعمال إعادة رصف طريق قرية الشيخ عون الله بطول 1.1 كم بداية من الربط مع الطريق الزراعي وضمن خطة الرصف لعام 2020/2021، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري في ضوء البروتوكول المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل، مؤكدة على الإستمرار في إعادة تأهيل شرايين وطرق مركز القوصية تباعًا، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والتي تمثل محاور حيوية مهمة لخدمة المواطنين ولتحقيق سيولة مرورية وخلق فرص إستثمارية جديدة.

 

الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية بطول 1.1 كم (5)
رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية بطول 1.1 كم 

 

الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية بطول 1.1 كم (8)
ا اعمال رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية

 

الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية فى اسيوط
الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية فى اسيوط

 

الانتهاء من رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية
 رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية

 

الطريق بعد الانتهاء منه
الطريق بعد الانتهاء منه

 

العاملين خلال رصف الطريق
العاملين خلال رصف الطريق

 

جانب من اعمال الرصف بالمعدات الثقيلة
جانب من اعمال الرصف بالمعدات الثقيلة

 

جانب من اعمال رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية
جانب من اعمال رصف طريق الشيخ عون الله بالقوصية

 

طريق الشيخ عون الله بالقوصية
طريق الشيخ عون الله بالقوصية

 

 

 

 


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