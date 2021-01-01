اليوم السابع
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ماكرون يرصد 3 تحديات تواجهها فرنسا مع بداية عام 2021

الجمعة، 01 يناير 2021 11:57 ص
ماكرون يرصد 3 تحديات تواجهها فرنسا مع بداية عام 2021 ماكرون
كتب محمد شعلان

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أكد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدرة فرنسا خلال العام الجديد على مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير البيئى ومكافحة عدم المساواة، وغرد ماكرون على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، قائلا: "في عام 2021 ، سنكون قادرين على مواجهة التحديات القادمة، الانتقال البيئى، الكفاح من أجل الجمهورية وقيمنا، من أجل المزيد من الأمن، واستمرار التزامنا بالجدارة، محاربة عدم المساواة، مهما حدث، لأننا أعددنا أنفسنا لذلك".

ماكرون على تويتر
ماكرون على تويتر

 

وحرص الرئيس الفرنسى ماكرون، على توجيه التحية للذين كافحوا خلال الشهور الصعبة الماضية، قائلا: "أعرب عن امتناننا لأولئك الذين حشدوا لرعاية الفرنسيين، لجميع أولئك الذين سمح لهم التزامهم بعملهم بالوقوف معًا خلال هذه الأشهر الصعبة من أجل الأمة".

 

وقال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى كلمة أمس الخميس، بمناسبة العام الجديد، إن الأشهر الأولى من العام 2021 ستكون صعبة، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

 

وأضاف الرئيس الفرنسى ماكرون، أن الأمة الفرنسية مرت خلال هذا العام بوحدة جميلة ومرونة جميلة.

 

وفى وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبى والصين تعززت فى السنوات الأخيرة وستزداد قوة بعد أن أبرم الجانبان اتفاقا استثماريا سيتيح للشركات الأوروبية وصولا أكبر إلى الأسواق الصينية.

 

وقال ماكرون في بيان على تويتر "الحوار بين أوروبا والصين صار أقوى وأصبح أكثر توازنا في الأعوام القليلة الماضية.. والأمر مستمر".

 

وعلى جانب آخر، أعلنت فرنسا عن أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة "سلالة جنوب أفريقيا"، وأكدت فرنسا تسجيل 2.6 مليون حالة إصابة بكوفيد-19، وهو خامس أعلى إجمالي في العالم، وأكثر من 64000 حالة وفاة.


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