لقطات جديدة للانهيار الأرضي في النرويج والمنازل على حافة الانزلاق

كتب محمد شعلان

أظهرت لقطات جوية مشاهد جديدة من واقعة الانزلاق الأرضى المدمر الذى ضرب منطقة ياردروم قرب العاصمة النرويجية، أوسلو، وعرضت شبكة روسيا اليوم، الفيديو لانشطار المنطقة إلى نصفين بينما تقف البيوت والسيارات على حافة الانزلاق وسط وجود مفقودين، فيما ظهرت طائرة هليكوبتر وهى تقوم بإنزال أطقم انقاذ للبحث عن المفقودين فى منطقة ياردروم النرويجية.

وتسبب الهبوط الأرضى، فى انهيار العديد من المنازل فى بلدية جيردروم فى النرويج، الأربعاء، فيما قامت قوات الإنقاذ بإجلاء السكان الذى بلغ أعدادهم ما بين 150 إلى 200 شخص من المنطقة ونقلت عدداً من المصابين إلى المستشفيات، بعد تلقى الشرطة إنذاراً بحدوث انهيار أرضى.



انهيار فى النرويج



انقسام ارضى فى النرويج



المنازل على حافة الانهيار

ووفقا لموقع VN النرويجى، قال روجر بيترسين، المسؤول فى خدمة الإنقاذ، إنه لا يوجد شخص مفقود بعد الحادثة، فيما قالت شيتيل رينجسيت، من الشرطة، إن جميع خدمات الإنقاذ فى الموقع وتعمل على إجلاء السكان.

وأشار الموقع، إلى أن عدد من المصابين تم نقلهم إلى مستشفى أوسلو الجامعى بعد إصابتهم بسبب الانهيار، مشيرا إلى أن المصاب الأول وصل فى الساعة السادسة والنصف صباحا الاربعاء الماضي ، وقال أندش باير، المتحدث باسم المستشفى: "أعلنا حالة الطوارئ باللون الأحمر، ما يعنى أننا نطلب موارد إضافية، حيث نتأهب لاستقبال عدد كبير من الجرحى".

كما أعلن مستشفى Ahus حالة الطوارئ والتأهب القصوى، واستقبلوا 3 مصابين بعد الحادث، ولا يزال العدد الإجمالى للمصابين غير واضح، لكن 5 أشخاص على الأقل نقلوا إلى المستشفى.