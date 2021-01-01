لجنة من جهاز شئون البيئة تتفقد محطات الرفع والمعالجة للصرف بالقصير

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة القصير، جنوب محافظة البحر الأحمر، استقبال إدارة البيئة بها، لجنة جهاز شئون البيئة بالمحافظة بقيادة الدكتور أبو الحجاج نصير مدير الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة، وذلك لتفقد محطات الرفع والمعالجة الخاصة بالصرف الصحي بالمدينة.

وأكدت الوحدة المحلية لمدينة القصير، أن اللجنة قامت بالمرور على محطة توليد الكهرباء القديمة "المحطة الغازية" ومحطات الرفع والمعالجة للصرف الصحي بالكيلو 10 جنوب المدينة، للوقوف على الاشتراطات البيئية اللازمة وعدم وجود أى تأثير على البيئة أثناء تشغيل المحطات خلال الفترة القادمة.

كما توجهت اللجنة إلى إحدى محطات الوقود بداخل المدينة لفحص الشكوى الخاصة بالمحطة، والوقوف على أسبابها واتخاذ كافة الإجراءات حيالها، وذلك تنفيذ لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بتكثيف العمل الميدانى والحفاظ على سلامة المواطنين والحد من تواجد اى آثار ضارة على الأهالى.