لجنة حماية الطفل تحبط زواج طفلة 15 عاما اقترب زفافها فى قنا

قنا _ صابر سعيد

أحبط مكتب حماية الطفل بنقاده، زواج طفلة بعد تلقيه بلاغا بموعد الزواج من قبل والدها فى قرية الهدايات شمالي محافظة قنا.

وقال مصدر بلجنة حماية الطفل، لـ"اليوم السابع"، إن أحداث الواقعة تعود حينما تلقى مكتب حماية الطفل بلاغا من والد طفلة منفصل عن والدتها بقرب موعد زفافها رغم كونها قاصر ولم تبلغ السن القانونى، وعلى الفور تحرك مكتب حماية الطفل لمنزل الطفلة برفقة أحمد عبد الموجود، مدير إدارة التضامن الاجتماعى.

وأوضح مكتب حماية الطفل، أن الطفلة تبلغ من العمر 15 عاما فقط وكان محدد موعد زواجها بعد شهر على أحد شباب القرية يكبرها بـ 4 أعوام وتم إيقاف الزواج وأخذ تعهد على الأسرة بعد إتمامه.