وأكدت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها- وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- ضرورة أن يخضع الوافدون الأجانب لاختبار فيروس كورونا وأن تكون نتيجته سلبية في غضون 72 ساعة قبل مغادرتهم إلى كوريا الجنوبية.



ومن المقرر أن يدخل الإجراء الخاص بالأجانب الذين يصلون إلى المطارات الكورية الجنوبية حيز التنفيذ الجمعة المقبلة، بينما يطبق في موانئ كوريا الجنوبية لسفن الركاب اعتبارا من 15 يناير.



وكانت الإصابات اليومية بالفيروس في كوريا الجنوبية تحوم حول الألف إصابة، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإصابات الجماعية في الكنائس والتجمعات الخاصة والمنشآت الإصلاحية، غير أن تسجيل خمس حالات للإصابة بالسلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا أدى إلى تفاقم الوضع.



وأوقفت كوريا الجنوبية جميع الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا وجنوب أفريقيا لمنع انتشار الفيروس، مع إلزام جميع القادمين من البلدين بتقديم وثائق تثبت خلوهم من الفيروس قبل الدخول إلى البلاد.