اليوم السابع
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كهرباء إسنا تعلن فصل التيار عن عدة مناطق صباح غد لإجراء الصيانات اللازمة

الجمعة، 01 يناير 2021 01:23 م
كهرباء إسنا تعلن فصل التيار عن عدة مناطق صباح غد لإجراء الصيانات اللازمة صورة أرشيفية _ محولات كهرباء
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت هندسة كهرباء مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، عن فصل التيار الكهربائى، غدا السبت عن عدد من المناطق بمدينة إسنا، من السابعة صباحاً وحتى العاشرة صباحاً، وذلك لإجراء أعمال الصيانة اللازم بمحطة محولات الكهرباء.

وأضافت هندسة كهرباء مدينة إسنا، فى بيان صحفى، أنه تقرر قطع الكهرباء عن مدينة إسنا بالكامل ما عدا المناطق التالية:- (نجع الشيخ فضيل – منطقة الراهبات – جسر السيالة – منطقة مخبز عطية – منطقة الملجأ – شارع البحر حتى كمين السياحة)، وذلك من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 صباحاً، حيث تقدم قطاع الكهرباء بخالص الإعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي خلال ساعات الفصل، مناشداً جميع المواطنين بإتخاذ الإحتياطات والتدابير اللازم لتفادى ساعات الفص للتيار الكهربائى.

وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، يوم الخميس الماضى، انقطاع التيار الكهرباء عن المدينة بالكامل وقراها ونجوعها، وذلك مع بدء شركة كهرباء الأقصر أعمال صيانة عطل فى محطة محولات الكهرباء جنوب المحافظة، ومن المقرر أن يتم إنهاء الإصلاحات خلال ساعتين، حيث صرح المهندس محمد كريم مهندس بمحطة محولات مدينة إسنا، أنه تقرر قطع التيار الكهربائي عن مدينة إسنا بالكامل وقراها ونجوعها والتى تشمل القرى التالية:- "الدير - الشغب - النمسا - الحلة - كومير - اصفون - توماس - الكيمان - النجوع بحرى وقبلى - بالاضافة الى بندر إسنا"، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى الواحدة ظهرا اليوم الخميس وذلك بسبب العمل فى إصلاح عطل بمحطة محولات الكهرباء.


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