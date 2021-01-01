كازاخستان تسجل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الجمعة، تسجيل 753 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد حتى الآن إلى 155 ألفا و473 حالة، وقالت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء /كازينفورم/ الكازاخية على موقعها الالكتروني - إن تراكمى الوفيات وصل إلى 2293 حالة وفاة.



وأضافت أن مدينة ألماته سجلت أكبر عدد من المصابين الجدد تليها مدينتا أتيراو وبافلودار ثم نور سلطان، وكانت البلاد قد سجلت 45 ألفا و840 حالة إصابة بالالتهاب الرئوي بأعراض مشابهة لفيروس كورونا منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، تسببت في وفاة 503 أشخاص. ووفقا لبيانات اللجنة الحكومية، فقد تعافى أكثر 143 ألف شخص من الإصابة بالفيروس.