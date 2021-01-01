قطع المياه عن 3 مدن بمحافظة أسوان بسبب الصيانة مساء اليوم

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن قطع مياه الشرب عن 3 مدن وهى نصر النوبة وكوم أمبو وكلابشة وعدد من القرى التابعة لها وسط محافظة أسوان، مساء اليوم الجمعة ولمدة 12 ساعة.

وقالت محافظة أسوان، فى بيان لها، إنه فى إطار الجهود المبذولة لحل مشكلة ضعف مياه الشرب ببعض قري مركزى نصر النوبة وكوم أمبو تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان من خلال المشروع الجارى تنفيذه لإحلال وتجديد الخط الرئيسي لمياه الشرب من محطة رافع وادي العرب بتكلفة 20 مليون جنيه وبطول 3,4كم وبقطر 600 مللى.

وأضاف بيان المحافظة، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان ستقوم بقطع المياه عن: المناطق التابعة لمدينة كوم أمبو : قرى ( إقليت – المنشية – الكاجوج – عمارات الصفوة والبشير – النجاجرة غرب ) ، والمناطق التابعة لمدينة نصر النوبة : قرى ( الدكة – أبو هور - قورته – المالكى - مدينة كلابشة – مدينة نصر النوبة – الديوان – الجنينة والشباك – مصمص – أجزاء من نجع العرب – إبريم – عنيبة – خريت – الدر – تنقالة ).

وأشار البيان ، إلى أنه سيتم قطع المياه عن هذه المناطق اعتبارا من الساعة العاشرة من مساء الجمعة الموافق 1 / 1 /2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح اليوم التالى له السبت الموافق 2 / 1 /2021 ، لذا تهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة .