فض 3 أفراح وتفريق المعازيم بالزقازيق.. ومصادرة 40 شيشة من أحد المقاهى

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز الزقازيق محافظة الشرقية، بإشراف نبيل فاروق رئيس المدينة، من فض 3 أفراح في قرى طاروط والشوبك وشمبارة والتحفظ على 40 شيشة من مقهي واحد لمخالفتهم التعليمات الصادرة بشأن منع التجمعات، تمت واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتى ذلك تنفيد لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 37 لسنه 2020 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات بالالتزام الكامل بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال تنفيذ التعليمات التالية بكل دقه وحزم.

وتنظيم العمل بالجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة القادمة ليكون بتخفيض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.