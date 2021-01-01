فريق طبى مستشفى تلا بالمنوفية ينجح فى إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بكورونا

المنوفية - محمد فتحى

شهدت مستشفى تلا، حالة استثنائية تعامل معها الفريق الطبى بمستوى عالى من الكفاءة والجاهزية، بتوجيهات من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتور أحمد طنطاوى مدير المستشفى.

حيث استقبلت المستشفى حالة استثنائية لمريضة حامل مصابة بكورونا، تستوجب رعاية مركزة، وأثناء تلقى المريضة للعلاج والرعاية اللازمة لمصابى الكورونا، استوجبت حالاتها للخضوع لعملية ولادة عاجلة، وعلى الفور قام فريق كامل من الطاقم الطبى بالمستشفى بعمل اللازم لسلامة الحالة ومولودها بوجود الدكتور مصطفى أبو طالب، مدير عناية العزل، فقام كل من الدكتور محمود العباسى، أخصائى النساء والتوليد، والدكتور تامر يوسف، أخصائى النساء والتوليد، بإجراء العملية وأخصائى التخدير الدكتور سرى زيادة، وبوجود الدكتور محمد عنبر، أخصائى الأطفال، ومع أبانوب من تمريض الحضانة وطاقم تمريض عمليات النساء نجلاء رواش، اسماء حسين، صباح عبدالباسط، امل خليل، وبمساعدة فنية الصيانة فتحية وطاقم الخدمات المعاونة بعمليات النساء نجاة السباعى، وسعدية متولى،

كما قام كل من الدكتورة مروة شلتوت، رئيس فريق مكافحة العدوى، بمساعدة مس ولاء فؤاد، عضو الفريق بعمل الإجراءات اللازمة للتعقيم والتطهير طبقًا للمعايير القياسية لمكافحة العدوى.

ومن جانبها وجهت إدارة المستشفى الشكر لكافة الفريق الطبى والفرق المعاونة على الجهود المبذولة للارتقاء بالمستشفى وتقديم خدمة صحية متكاملة للمرضى.