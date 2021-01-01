فرنسا تسجل أكثر من 19 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

باريس (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، تسجيل 19348 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو ما يقل قليلا عن العدد المسجل الذى بلغ 19927 حالة.

كما يقل العدد المسجل اليوم عن أعلى عدد فى أكثر من شهر المسجل والذى بلغ 26457 إصابة، لكنه أعلى بكثير من المستهدف من الحكومة وهو الانخفاض لنحو خمسة آلاف حالة جديدة يوميا.

ووصل العدد الإجمالى للإصابات فى فرنسا حتى الآن إلى مليونين و639 ألفا و773 حالة، وهو خامس أعلى عدد إصابات فى العالم، وارتفع عدد وفيات كوفيد-19 بواقع 133 حالة إضافية، ليصل الإجمالى إلى 64765.

وقالت الحكومة الفرنسية، إن السلطات ستوسع فترة حظر التجول فى 15 منطقة فى شمال شرق وجنوب شرق البلاد اعتبارا من غد السبت لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ليبدأ السادسة مساء بدلا من الثامنة.

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن كل من هم فى بلاده يجب أن يكونوا قادرين على تلقى لقاح للوقاية من كوفيد-19 إذا أرادوا ذلك وسط انتقادات واسعة لبطء برنامج التطعيم.