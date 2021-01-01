غلق 5 عيادات طبية خاصة و3 معامل تحاليل فى حملة بمطاى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بمحافظة المنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بمركز مطاي، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائى والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، إن هناك تكثيفا للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبه أوضح مدير الإدارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 عيادات طبية خاصة و3 معمل تحاليل.

وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات التى تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات .