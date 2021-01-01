غلق 5 عيادات طبية خاصة و3 معامل تحاليل فى حملة بمطاى المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى، بمحافظة المنيا حملة تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بمركز مطاي، بالتعاون مع الإدارة الصحية والطب الوقائى والعلاج الحر والتفتيش الصيدلي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على كافة قطاعات منظومة الصحة داخل المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على المنشآت الصحية العامة والخاصة، والتأكد من جودة الاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.
قال خالد عبد الرؤوف رئيس مركز مطاى، إن هناك تكثيفا للحملات بصفة دورية، لرصد المخالفات مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه أوضح مدير الإدارة الصحية بمطاي، أن الحملة شملت المرور على المنشآت الطبية بالمركز وتنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات، بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لجميع الاشتراطات والضوابط الصحية، وأسفرت عن غلق وتشميع 5 عيادات طبية خاصة و3 معمل تحاليل.
وأشار إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وأكد على عدم تشغيل المنشأة إلا بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات التى تم رصدها من قبل الإدارة المشرفة، وقد تم غلق المنشآت المخالفة وعمل المحاضر للمخالفة منها لتوالى النيابة التحقيقات .
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