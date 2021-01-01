غلق 232 مطعما وكافيه ومقهى ومحلا فى حملات ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف جهودها فى تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمتابعة تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بمواجهة تداعيات عدوى كورونا، حيث تتم المتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والكافيهات والالتزام بالأعداد المقررة، حسب تعليمات اللجنة العليا لأزمة كورونا.

ونفذ اللواء وليد البيلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف حملة مكبرة لمتابعة المحلات والكافيهات والمقهاى والالتزام بمواعيد الغلق، شملت ميادين وشوارع المدينة العاصمة، مصطحبا المختصين والتنفيذيين المعنيين لاتخاذ الاجراءات اللازمة فورا.

أسفرت الحملة عن غلق 232 محلا ما بين محلات ومطاعم وكافيهات ومقاهى لعدم اتباع تعليمات رئيس مجلس الوزراء بالغلق فى مواعيد محددة والتأكد على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية ورفع 213 إشغال متنوع عبارة عن(باعة جئلين واستاندات و تاندات و يافط وتعديات على الأرصفة وإشغال طريق) والتحفظ على كافة الاشغالات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

تواجد خلال الحملة كل من : المقدم محمد بكرى نائب رئيس قسم شرطة المرافق وعبد الحى سيد نائب رئيس المدينة ومحمد رياض مساعد رئيس المدينة وفتحى طايع مدير شئون المناطق ورؤساء المناطق والقوى المرافقة.

وفى نفس السياق شنت الوحدات القروية بحمالات لمتابعة المحلات والكافيهات والمقاهى والالتزام بمواعيد الغلق، حيث شن كل من : رئيس قرية تزمنت الشرقية ؛ ورئيس قرية باروط ؛ رئيس قرية ابشنا وفنين الإشغالات بالقرى ، والتى أسفرت الحملة متابعة قرار الغلق طبقا لتعليمات رئيس الوزراء والتأكد على تطبيق الإجراءات الاحترازية وغلق الكافيهات والمقاهى فى تمام الساعة 10 مساء.