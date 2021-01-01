غلق 1766 منشأة لمخالفة مواعيد الغلق الجديدة فى الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن غلق 1252 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة في الفترة من الأول من ديسمبر الماضى وحتى الأول من يناير الجارى في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق 365 محلا، 51 سوقا، 132 مطعما، 205 مقهى، 201 ورشة و298 منشأة أخرى بنطاق محافظة الغربية.

كما أشار المحافظ أنه تم غلق وتشميع 518 مركزاً للدروس الخصوصية خلال 10 أيام، تطبيقاً لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصاً على صحة وسلامة الطلاب.

وطالب محافظ الغربية أصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنباً للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصاً على الصحة العامة في ظل عودة انتشار الوباء.