غلق 10 مراكز دروس خصوصية لا تلتزم بإجراءات الوقاية من كورونا بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس حملة مكبرة لمتابعه تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهه تداعيات انتشار فيروس كورونا وأسفرت الحملة عن غلق 10 مراكز للدروس بالمدينة بشارع شلتوت وشوارع فرعية من شارع الدروس بالمدينة.

وقامت رئاسة حى أول الزقازيق بغلق مصنع لتصنيع الحلويات والمعجنات لعدم الإلتزام العاملين بإرتداء الكمامات كما تم المرور بالمنطقة الصناعية بحى أول للتأكد من إلتزام جميع الورش بمواعيد الغلق وفقاً للتوقيتات المحددة.

وقامت رئيسة حى ثان الزقازيق بالتنسيق مع مدير إدارة رخص المحلات والإدارة الهندسية والإدارات المعاونة بالمرور لمتابعة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد فتم فض تجمعات المواطنين بشارع أحمد رجب المتفرع من شارع الحمام بنطاق حى ثان الزقازيق وتم غلق محل لبيع المشروبات الكحولية وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



غلق وتشميع