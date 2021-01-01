غدا.. فصل محطة محولات كهرباء منيا القمح كليا بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أعلنت شركة القناة لتوزيع الكهرباء "قطاع جنوب الشرقية"، فصل محطة محولات منيا القمح كلياً من الساعة الرابعة صباحاً حتى الساعة السابعة صباحاً غداً السبت، وذلك لأعمال النظافة الشاملة لجميع مهمات المحطة المذكورة من داخل تفريع جهد 66 كف حسب تعليمات التحكم الإقليمى بالقناة وطبقاً لبرنامج نظافة المحطات الشهري.

والمناطق المتأثرة بالفصل على النحو التالى :

· منطقة اللاسلكى ش المدارس - مدرسة الزراعة – الشونة – ميدان المنسى – ميت يزيد

· بلاد الوحدة المحلية بالسعديين – سنهوا – ميت سهيل – النعامنه – الحميدية

· بلاد الوحدة المحلية بشلشلمون / بلاد الوحدة المحلية بسنهوت​

· بلاد الوحدة المحلية بالصنافين

· بلاد الوحدة المحلية بالعزيزية

· بلاد الوحدة المحلية بكفر ابراش – البركاوى – الخشة – الشرابية – المناصرة

· بلاد الوحدة المحلية بميت جابر – البلاشون