اليوم السابع
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غدا.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات

الجمعة، 01 يناير 2021 01:52 م
غدا.. فصل التيار الكهربى عن عدة مناطق متفرقة بالغردقة لصيانة المحولات صورة أرشيفية _ محول كهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربي غدا السبت عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر .

وأضاف مركز عمليات محافظة للبحر الأحمر، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق المقرر فصل التيار الكهربائي عنها هي محطة تموين الطائرات، عمارات أبو عشرة ، سكن العاملين بالمطار ، البنك العقارى،  بنك مصر  بالغردقة وذلك عدا السبت.

كما سيتم فصل التيار الكهربي عن عدة مناطق بالغردقة بعد غدا الأحد وهي منطقة أكواريوم والدرة، و المعهد السويسرى، تحلية الصفا، بعد غدا الأحد من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية  للمحولات الكهربائية .

وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر، أن عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء إحترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.

كما أكد المصدر لـ"اليوم السابع"، أن تلك الصيانة ينتهجها قطاع شبكات البحر الأحمر بشكل دورى وبصفة عامة على جميع مدن المحافظة وخاصة الغردقة وغارب، حيث تشمل الصيانة المحولات فقط، ويجرى التنسيق مع مجالس المدن فى الكابلات المكشوفة لتغطيتها، وتحديدًا إدارة الكهرباء بمجالس المدن.

 

 

 


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