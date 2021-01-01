عملية جراحية ناجحة لطفلة تعانى من عيب خلقى فى الأمعاء بمستشفى الأقصر العام

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خلف عمر، مدير عام مستشفي الأقصر العام، أنه تم إجراء عملية جراحية ناجحة لطفلة عمرها سنة وأربعة شهور، والتى كانت تعاني من عيب خلقي في الأمعاء الدقيقة، حيث تسبب ذلك فى إنسداد معوي وإنتفاخ البطن مما أدي إلي تدهور حالة الطفلة.

وعلي الفور قام أطباء قسم الجراحة بقيادة الدكتور محمد حسن رئيس القسم، والدكتور زياد عبد الرؤوف، إسماعيل أخصائي الجراحة، وأطباء مساعدين إسلام محمد ومحمد سيد، وأخصائي التخدير محمود الصادق، وتمريض إبراهيم ميخائيل، بإجراء عملية جراحية دقيقة وإستئصال جزء كبير من الأمعاء.

وأكد الدكتور خلف عمر، مدير المستشفى، أن الطفلة الآن في حالة جيدة بعد نجاح العملية الجراحية، وهي متواجدة داخل قسم الجراحة للمتابعة وتتلقي العلاج، موجهاً الشكر لفريق الأطباء على دورهم المميزة في إنجاح العملية.

وكان قد رصد "اليوم السابع" فى فيديو العمل أمام مستشفى الكرنك الدولى - الأقصر العام سابقاً – والتى إستقبلت حالات لأطفال مصابين بفيروس كورونا، والذين يتم تقديم لهم الرعاية الكاملة داخل المستشفى، وذلك بعد واقعة إصابة أصغر طفل بكورونا يبلغ من العمر سنة ونصف وتم عزله بمستشفى العديسات.

وقالت مصادر طبية بمستشفى الكرنك الدولى، أن المستشفى إستقبلت حالتين لطفلين على مدار الأيام الماضية، أحدهم يدعي يوسف ويبلغ من العمر 3 سنوات، والثاني مصطفى ويبلغ من العمر 9 سنوات، حيث يتم تقديم الدعم الكامل لهم على مدار الساعة، ويشرف على حالة الأطفال داخل عزل مستشفى الأقصر العام، الدكتور خلف عمر مدير عام المستشفى، وعبد الرحيم أبو الحجاج رئيس فريق التمريض، لدعمهم نفسياً ومعنويا وطبيا خلال رحلة العلاج.