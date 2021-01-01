علاج نجل سيدة عرضت كليتها للبيع.. و"صحة المنوفية": سوف يتم عمل اللازم

المنوفية _ محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جوده وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أنه سيتم غدا عمل أشعة على نجل السيدة منال عبدالعزيز السودانى والمقيمة بقرية الروضة بمحافظة المنوفية، والتي تعانى من كثر الديون عليها بسبب اقتراضها من البنوك لتجهيز 3 من ابنها، ويعانى أحد أبنائها من تعب شديد نتيجة حادث تصادم تعرض له منذ أربع شهور .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، لـ"اليوم السابع"، أنه سوف يتم عمل اللازم من أشعة للمصاب بمستشفى المخ والأعصاب بميت خلف بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

وكانت السيدة منال عبد العزيز السودانى، والمقيمية بقرية الروضة بمحافظة المنوفية، قد أعلنت أنها تعانى من كثر الديون عليها بسبب اقتراضها من البنوك لتجهيز ثلاث أبناء، وهو ما دفعها للجوء لعرض كليتها للبيع.

وأوضحت منال عبد العزيز، أنها كنت منتظمة فى سداد الأقساط والتى تبلغ ما يقرب 100 ألف جنيه قروض من البنوك لشراء الأدوات المنزلية اللازمة لأبنائها الثلاثة.

وأكدت منال عبد العزيز، أنها تتقاضى معاشا شهريا 3 آلاف جنيه محول منهم 2300 على بنك ناصر الاجتماعي لتسديد قرض، وأتقاضى منهم 700 جنيه.

وأضافت، أعيش حالة صعبة جدا بسبب عدم قدرتى على سداد ديونى لأننى أقوم ببيع 150 رغيف يوميا أمام منزلى ولكن لا يكيفنى ذلك، لأن مكسبى 30 جنيه يوميا، ومستعدة للعمل طوال الليل والنهار حتى أستطيع تسديد الديوان، مؤكدة أن نجلى الوحيد الذى كان يساعد أصيب فى حادث تصادم لأنه يعمل على جرار زراعى، وأصبح غير قادر على العمل نهائيا بسبب الإصابة منذ أربعة أشهر.