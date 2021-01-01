وعقدت آخر، مفاوضات لقادة الدول المشاركة بـ"صيغة نورماندي" في باريس في 9 ديسمبر عام 2019، تم عقد لقاء ثنائي بين الرئيسين الأوكراني فلاديكير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين، وكانت نتائج قمة باريس اتفاقيات تبادل المعتقلين، ووقف إطلاق نار كامل، وفض الاشتباك بين القوات والمعدات في ثلاثة أقسام من خط التماس في دونباس جنوب شرق أوكرانيا... واتفقت الأطراف أيضا، على مواصلة المفاوضات في "صيغة نورماندي" واستمرار عمل مجموعة الاتصال في إطار اتفاقيات مينسك.