وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المشاركين بالمسيرة، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق، وفى سياق آخر، أشارت الوكالة إلى أن مستوطنين شنوا هجوما، اليوم، على منطقة (خان اللبن) قرب قرية (اللبن الشرقية) جنوب نابلس، في محاولة للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالي تصدوا للهجوم في ظل اندلاع مواجهات في المنطقة.



ويعتبر الخان أحد المعالم التاريخية الذي بني في زمن العهد العثماني في فلسطين، وتعرض لأكثر من محاولة اعتداء واستيلاء من قبل المستوطنين، تبلغ مساحته بالإضافة إلى الأراضي المحيطة به من سهل اللبن نحو 300 دونم.