طقس دافئ بالإسكندرية أول أيام 2021..مباشر من شاطىء عروس المتوسط (فيديو لايف)

وشهدت الاسكندرية أمس فى ليلة رأس السنة أجواء احتفالية هادئة ومحدودة، بعد أن حرمت كورونا السكندريين من الاحتفالات هذا العام، وأقتصرت الاحتفالات على التنزه على كورنيش الإسكندرية، وقأم الأهالى بالتنزه على الكورنيش للاستمتاع بالأجواء الشتوية الدافئة، بعد قرار محلس الوزراء بمنع إقامة حفلات فى ليلة رأس السنة، كما قام بعض الشباب بإطلاق الصواريخ و الألعاب النارية من أعلى كوبرى ستنالى فى منتصف الليل ابتهاجا بالعام الجديد.

وقامت وزارة التنمية المحلية بتشكيل غرقة عمليات مركزية فى الوزارة بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات، للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الالتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

وأكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بناء على قرار رئيس الوزراء رقم 2701 لسنة 2020.

وأضاف قاسم فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالقرارات ومنع أى احتفالات، لافتا إلى أنه بالإضافة إلى الجولات التى سيقوم بها المحافظين ورؤساء الأحياء حتى الساعات الأولى من العام الجديد، تم تخصيص خطوط ساخنة لكل محافظة يمكن لأى مواطن من خلالها الإبلاغ عن أى مخالفات تحدث فى منطقة، كما تتلقى وزارة التنمية المحلية البلاغات حول وجود احتفالات وتجمعات مخالفة، عبر خدمة صوتك مسموع، حيث هناك رقم واتس آب للإبلاغ بالجهات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في رقم 01150606783.