اليوم السابع
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ضبط 12 سائقاً خلال حملة "تحليل مخدرات" بأسوان

الجمعة، 01 يناير 2021 01:27 م
ضبط 12 سائقاً خلال حملة "تحليل مخدرات" بأسوان تحليل مخدرات
أسوان – عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الجمعة، من ضبط 12 سائقاً لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة وذلك خلال حملة فى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم خلالها فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط 12 حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وفى سياق متصل، تمكنت الحملات المرورية من تحرير 601 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد أحمد سامى، مدير إدارة المرور، ورئاسة العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط 2 دراجة نارية و2 سيارة بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 87 مخالفة، وتحرير 150 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 94 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 129 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 125 مخالفة متنوعة.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .

يأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائى، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


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اسوان

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