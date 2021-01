صياد إندونيسى يعثر على غواصة مسيرة يرجح أنها كانت فى مهمة سرية

عثر صياد سمك إندونيسى على غواصة مسيرة فى مياه بحرية استراتيجية تربط بحر الصين الجنوبى بأستراليا، ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن تكون المركبة غواصةً صينية، وفقا لموقع يورو نيوز.

تم العثور على المركبة التى تعمل تحت الماء بدون طيار (UUV) فى 20 ديسمبر بالقرب من جزيرة سلايار فى جنوب سولاويزى، وبعد ستة أيام تم تسليمها إلى الشرطة ثم نقلت إلى الجيش الإندونيسي.

A fisherman in Selayar Island, South Sulawesi, has found a UUV:



Length: 225 cm

Tail: 18 cm

Wingspan: 50 cm

Trailing antenna: 93 cm



Very similar to China's 'Sea Wing' UUV, which, if it's true, raised many questions especially how it managed to be found deep inside our territory pic.twitter.com/RAiX8Xw2BK