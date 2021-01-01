صياد إندونيسى يعثر على غواصة مسيرة يرجح أنها كانت فى مهمة سرية

كتب إيهاب محمد

عثر صياد سمك إندونيسى على غواصة مسيرة فى مياه بحرية استراتيجية تربط بحر الصين الجنوبى بأستراليا، ويقول الخبراء إنه من المحتمل أن تكون المركبة غواصةً صينية، وفقا لموقع يورو نيوز.

تم العثور على المركبة التى تعمل تحت الماء بدون طيار (UUV) فى 20 ديسمبر بالقرب من جزيرة سلايار فى جنوب سولاويزى، وبعد ستة أيام تم تسليمها إلى الشرطة ثم نقلت إلى الجيش الإندونيسي.

A fisherman in Selayar Island, South Sulawesi, has found a UUV:



Length: 225 cm

Tail: 18 cm

Wingspan: 50 cm

Trailing antenna: 93 cm



Very similar to China's 'Sea Wing' UUV, which, if it's true, raised many questions especially how it managed to be found deep inside our territory pic.twitter.com/RAiX8Xw2BK — JATOSINT (@Jatosint) December 29, 2020

قال مراقبون عسكريون، إن غواصة تبدو وكأنها من طراز UUV الصينية أو (Haiyi)، وتم تطوير الغواصة تحت الماء من قبل معهد شنيانج للأتمتة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، وتستعمل فى جمع البيانات بما فى ذلك درجة حرارة مياه البحر والملوحة والعكارة ومستويات الأكسجين، كما يتم من خلالها إرسال المعلومات المتعلقة بالتيارات واتجاه الحركة فى الوقت الفعلي.

ووفقا للموقع يمكن أن تكون بيانات المركبة (UUV) ذات قيمة كبيرة للمخططين البحريين، لا سيما فيما يتعلق بعمليات الغواصات، حيث "كلما عرفت البحرية المياه بشكل أفضل، كانت قادرة على إخفاء غواصاتها بصفة جيدة".

وقال المحلل الأمنى ​​الإندونيسى، محمد فوزان، لشبكة ABC التلفزيونية، أن "الغواصة كانت على الأرجح ترسم خرائط لطرق الغواصات المستقبلية، بالنظر إلى أنها وجدت بعيدًا عن المياه الصينية وفى طريق بحرى مهم بين الصين ومدينة داروين فى أقصى شمال أستراليا".

وقال: "هذه هى المرة الثالثة على الأقل التى يتم فيها العثور على مثل هذه الغواصة فى المياه الإقليمية الإندونيسية، والتى أعتقد أنا والعديد من الأشخاص بمن فيهم الخبراء أنها صينية الصنع، تشتغل تحت الماء".

لكن ربما يكون هذا الاكتشاف الأخير أكثر أهمية لأنه حين تم العثور على الآلية، كانت لا تزال تتحرك والأضواء بها مشتعلة كما المستشعرات الأمامية بها لا تزال تعمل، بحسب الصيادين.