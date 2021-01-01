اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 07:26 م
خالد صلاح
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صور.. إصابة 19 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرئيلي وعشرات بالاختناق بالخليل

الجمعة، 01 يناير 2021 07:04 م
صور.. إصابة 19 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرئيلي وعشرات بالاختناق بالخليل فلسطينى وسط الغاز
أ ش أ تصوير رويترز

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أصيب 19 مواطنًا فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، والعشرات بالاختناق في الخليل وقلقيلية.


وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أن شابا فلسطينيا أصيب في رقبته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة (لتوانة) شرق (مسافر يطا) جنوب الخليل، ووصفت حالته بالحرجة.


كما أصيب 18 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ووقعت عشرات الحالات من الاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة (كفر قدوم) الأسبوعية، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثرمن 17 عاما، والتي انطلقت هذا الأسبوع إحياءً لانطلاق الثورة الفلسطينية.

رجل فلسطيني يلقى الحجارة على جنود الاحتلال
رجل فلسطيني يلقى الحجارة على جنود الاحتلال

 

شاب وسط الدخان
شاب وسط الدخان

 

شاب وسط النيران
شاب وسط النيران

 

غاز الاحتلال على الفلسطينين
غاز الاحتلال على الفلسطينين

 

فلسطيني ملثم
فلسطيني ملثم

 


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