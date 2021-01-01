صحيفة أرجنتينية: السلطات قررت إطلاق اسم "مارادونا" على إقامة اللاعب الراحل

فاطمة شوقى

يعتبر وفاة دييجو مارادونا فى 25 نوفمبر 2020 حدث من الصعب نسيانه، وبالنسبة للكثيرين، سيكون ذلك مستحيلا، ومنذ وفاته كان التكريم لا تعد ولا تحصى، من قمصان وآثار وأعلام ودموع، والتى أصبحت أخرها تسمية الشارع الذى ولد فيه مارداونا باسمه.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن هذا هو المشروع الذى صوتت عليه الأغلبية فى مجلس لانوس التشاورى فى الخطة الأصلية للمنظمة التى تجمع المؤسسات، اتحاد نوادى الجوار (UNCB) لتلك المنطقة، سعى الاقتراح ليكون "هدية" للمدير الفنى آنذاك، فى عيد ميلاده الـ 60، ومع ذلك، إلا أنه فى أكتوبر الماضى لم يحظ بإجماع كاف وعاد الى اللجان مرة أخرى بعد وفاته

وكانت وفاة أعظم لاعب كرة قدم فى كل العصور صدم، الحدث الذى لم يتوقعه أحد والذى، بلا هوادة، غمر كل ركن بتكريم مارادونا. بهذه الطريقة، بعد 65 يومًا من المحاولة الأولى للأندية، تحقق الحلم، فى عدة أقسام من شارع ريو دى جانيرو، حيث يقع المستشفى بين المناطق العامة دى أجودوس "إيفيتا"، سيتم تغيير اسم المكان الذى ولدت فيه الأسطورة فى 30 أكتوبر 1960 إلى دييجو إيه مارادونا.

وفقًا للمعلومات التى تمكنت انفوباى من الوصول إليها، على الرغم من التخطيط للمشروع لتعديل التصميم بالكامل، سيتم تعديل 12 كتلة من إجمالى 35.

فى بلدة ضواحى بوينس آيرس الجنوبية، بدأ بالفعل رسم بعض الملصقات وسيحدث التغيير فى الأيام القليلة المقبلة. فى تلك المنطقة نفسها، قبل أيام، تم عرض المسيرات لإعطاء دفعة للإجراء. كان القرار واضحًا فى الجو. لكن الطريق إلى تحقيق ذلك لم يكن سهلًا.