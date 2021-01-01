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صحة شمال سيناء تعلن وفاة مصاب بكورونا خلال 24 ساعة وشفاء 32 حالة

الجمعة، 01 يناير 2021 06:52 م
صحة شمال سيناء تعلن وفاة مصاب بكورونا خلال 24 ساعة وشفاء 32 حالة مديرية الشئون الصحة فى شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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سجلت مديرية صحة شمال سيناء فى بيانها اليومى الخاص بمتابعة حالات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حالة وفاة مصاب وشفاء 32 حالة. وتابع البيان أنه تم حجز 14 حالة إصابة بمستشفيات العريش وبئر العبد، و189 عزل منزلي، فيما بلغت اجمالى احصائيات المرض منذ ظهور الجائحة التى سجلت بنطاق مختلف أنحاء محافظة شمال سيناء تسجيل  224 حالة إيجابية ، 1083 حالة شفاء، و65  حالة وفاة .

وسبق وأعلنت صحة شمال سيناء تجهيز  المركز الحضرى ببئر العبد موقعا لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا حال وصوله إلى المحافظة، على أن يتم تحديد الفئات المستهدفة بالتطعيم، كما سيتم توفير الطواقم الطبية والتجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة .

 

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