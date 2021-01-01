شاهد أعمال تطوير المنازل التاريخية ضمن مشروع "اكتشاف أصول إسنا التراثية"

الأقصر – أحمد مرعى

تتواصل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أعمال المشروع القومى المميز بتحويل التراث التاريخي من الضياع والانهيار والآيل للسقوط إلى مزارات تاريخية تليق بمحافظة الأقصر أمام الضيوف الأجانب، والمشروع القومى الضخم الذى يتم بكل جدية على أرض مدينة إسنا هو "إعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا"، والذى يتم للحفاظ على عدد من المواقع التراثية بمركز مدينة إسنا، ويهدف لإظهار قيمة التراث الثقافي المتنوع للمدينة، لتنشيط ودعم حركة السياحة بالمدينة الأكبر بمحافظة الأقصر.

ويتم خلال المشروع تطوير ورفع كفاءة المنازل والمبانى التاريخية بإسنا، وعلى رأسها منزل عبد السلام شنقير والذي يقع المنزل بجوار سوق القيسارية الشهير، مما ميزه بموقع رائع في وسط مدينة إسنا، والمنزل والذي يعد واحد من منازل كثيرة ذات طابع معماري مميز داخل المدينة، تم بنائه تقريبا عام 1929، والانتهاء من أعادة تأهيله في بدايات عام 2019، كما يتم العمل فى بوابة المجاهدية التى تقف البوابة منذ إنشائها كجزء من المنزل الأصلي لعائلة المجاهدية تقريبا عام 1878، كشاهد على ما يزيد عن 140 عام من تاريخ مدينة إسنا، والبوابة تم إعادة تأهيلها في العام الحالي وهي تعتبر الجزء الوحيد المتبقي من المنزل الأصلي.

كما يتم العمل فى قصر أمين بيك حجاجي والذي يمتاز القصر ليس فقط بطرازه المعماري الرائع، ولكن أيضا بموقعه المميز المطل على كورنيش مدينة إسنا مباشرة، حيث تم بناء القصر تقريبا في الفترة من 1925 الي 1929، وتم إعادة تأهيله في عام 2020، وكذلك منزل أبو بكر باشا الذي يعد أحد المنازل الكثيرة ذات الطابع المعماري المتميز داخل مدينة إسنا. المنزل، الذي تم بنائه تقريبا في الفترة من 1920 إلى 1930، تم إعادة تأهيله وعودته الي هيئته الاصلية عام 2019 م.

ويتم العمل داخل المشروع حالياً بالتعاون مع كل من محافظة الأقصر ووزارة الآثار، وذلك بتمويل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث بدأ تنفيذ هذا المشروع القومي في إطار الاتفاقية المشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الاستثمار المستدام فى السياحة بمصر.



أعمال تطوير منزل عبدالسلام شنقير بإسنا



اعمال تطويرورفع كفاءة المنازل التاريخية جنوب الأقصر



العمل فى تطوير منزل أبو بكر باشا باسنا



بوابة المجاهدية بإسنا قبل وبعد التطوير



جانب من تطوير المبانى التاريخية بإسنا