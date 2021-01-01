اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 01:11 م
خالد صلاح
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سنغافورة تمنع دخول الزوار من جنوب إفريقيا

الجمعة، 01 يناير 2021 12:00 م
سنغافورة تمنع دخول الزوار من جنوب إفريقيا سنغافورة
أ ش أ

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منعت سنغافورة، اليوم الجمعة، الزوار الذين لديهم تاريخ سفر حديث إلى جنوب إفريقيا من دخول البلاد، وذلك بعد تقارير عن سلالة محتملة أكثر عدوى من فيروس كورونا، وقالت وزارة الصحة فى سنغافورة إنه سيمنع دخول الزوار الذين لديهم تاريخ سفر حديث إلى جنوب إفريقيا.

وأوضحت أنه سيتم تطبيق القيود الحدودية الجديدة على المسافرين من جنوب إفريقيا فعليا اعتبارا من 4 يناير، وكانت السلطات في جنوب إفريقيا أعلنت عن تحديد السلالة الجديدة من كورونا لأول مرة في خليج نيلسون مانديلا وانتشرت بسرعة إلى مناطق أخرى في الكاب الشرقية، وإلى مقاطعات كيب الغربية وكوازولو ناتال.

وقالت إن الطفرة المكتشفة تشبه في تغيراتها الجينية سلالة الفيروس المكتشفة في بريطانيا، كاشفة أن ما بين 80 % و90 % من الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا فى البلاد تحمل السلالة الجديدة من الفيروس.


سنغافورة

جنوب إفريقيا

فيروس كورونا

كورونا

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