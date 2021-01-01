سقوط باب سور مقابر كنيسة العذراء بالعسيرات فى سوهاج دون خسائر بالأرواح

سوهاج محمود مقبول

أكدت الأجهزة الأمنية فى محافظة سوهاج، أن واقعة انهيار بكنيسة العذراء بنجع الدير مركز العسيرات التى تم تداولها ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع لم تتعدى سقوط عمود مبنى من الطوب حدث به تنميل مفاجىء للسور الخارجى للمقابر المجاورة للكنيسة وهو بعيد تماما عن الكنيسة الأمر الذى أدى إلى سقوط الباب الحديدى الموجود على السور وهو باب غير مستخدم.

وأشارت الأجهزة الأمنية، إلى أنه لم ينتج عن سقوط الباب والعمود أى إصابات أو خسائر فى الأرواح وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة واخطار القائمين على الكنيسة والوحدة المحلية لمركز ومدينة العسيرات لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون.

ومن جانبها تهيب مديرية أمن سوهاج، كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعى بتحرى الدقة فى نشر الأخبار وتداولها من أجل الحفاظ على الأمن العام وعدم تكدير السلم العام.