زراعة المنوفية: تطهير 158 كم و300 متر من المساقى الخصوصية خلال 2020

المنوفية - محمد فتحى

قال المهندس أشرف الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 158 كم و300 متر من المساقى الخصوصية خلال عام 2020، وتم إزالة جميع الحشائش والعوالق التى تعوق تدفق مياه الرى للأراضى المنزرعة بنطاق المحافظة.

وذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بنطاق المحافظة ورفع نواتج التطهير للترع والمجارى المائية بشكل مستمر لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.

وأشار إلى أن عملية التطهير شملت عدد من مراكز المدن ومن بينها مركز شبين الكوم بمجموع أطوال 15.300كم ، ومركز تلا بطول47.950 كم ، ومركز أشمون بطول 56.800 كم ، وكذا الشهداء بطول 61.900 كم، بركة السبع بطول 27.350 كم.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أنه جارى المتابعة المستمرة لتطهير المساقى الخصوصية بجميع نواحى المحافظة ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.