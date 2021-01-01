"زراعة المنوفية": تحديث 6638 فدانا لتروى بطرق الرى الحديث

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه بالجهود الذاتية تم تحديث مساحة 6638 فدانا، و13 قيراطا لتروى بطرق الرى الحديث، هذا بالإضافة إلى وجود مساحة تبلغ 7072 فدانا على ترعة العطف سبق تطوير الرى بها وتتبع الإدارة العامة للرى المطور .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم استقبال 276 طلب تحويل لنظم الرى الحديث وذلك لرى مساحة 977 فدانا، و( 9 ) قراريط حتى تاريخه، وذلك فى إطار حرص الدولة على ترشيد استخدام الموارد المائية، نظرا لندرتها وتنفيذا لتعليمات وزارة الزراعة بنشر ثقافة التحول لنظم الرى الحديث .

وأوضخ وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، أنه تم تسوية مساحة 22826 بالليزر على مستوى المحافظة كما تم تجهيز مساحة 6570 فدانا كمصاطب تم زراعتها محصول قمح، مشيرا إلى أن مركز أشمون فى مقدمة مراكز المحافظة حيث تم تسويه مساحة 4300 فدان بالليزر كما جاء مركز أشمون، ومركز الباجور فى مقدمة المراكز حيث تم تجهيز مساحة 2200فدان فى كل مركز وتم زراعتهم على مصاطب لمحصول القمح وذلك على مستوى المراكز، وذلك اتساقا مع اتجاه الدولة إلى نشر الوعى الإرشادى بالحفاظ على الموارد المائية وترشيد استخدامها وحمايتها من الاهدار.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية إلى أن المديرية تسلمت 341 تابلت، 341 ماكينة نقاط POS للمديرية والإصلاح الزراعى، وتم عقد دورات تدريبية لمسئولى الجمعيات الزراعية، وذلك فى اطار تفعيل كارت الفلاح الذكى وذلك بجميع مراكز ونواحى المحافظة .

وأضاف، أن المديرية والإدارات التابعة لها تعمل على مدار الساعة لتذليل جميع المعوقات لإنجاز عملية التنفيذ وذلك لمحاربة السوق السوداء وحصول المزارعين على حصتهم من الأسمدة المقرره لهم بالإضافة لكل مستلزمات الزراعة.

وأكد أنه تم توزيع كارت الفلاح 401371 حائز ائتمان، 11546 حائز إصلاح زراعى بإجمالى، 412917 حائز على مستوى زمام المحافظة .