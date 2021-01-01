اليوم السابع
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روسيا تسجل 536 وفاة جديدة و27 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 01 يناير 2021 11:41 ص
روسيا تسجل 536 وفاة جديدة و27 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فيروس كورونا
إبراهيم حسان

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سجلت روسيا، 536 وفاة جديدة و27,039 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، حسبما نقلت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وتجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ27 ألف حالة خلال 24 ساعة، وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا أمس الخميس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 27747 إصابة جديدة بالوباء، مقابل 26513 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 15% من المرضى الجدد.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6566 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3758 حالة).


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