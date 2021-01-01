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رفع 2000 طن مخلفات يومية من شوارع محافظة الغربية .. صور

الجمعة، 01 يناير 2021 05:31 م
رفع 2000 طن مخلفات يومية من شوارع محافظة الغربية .. صور المعدات خلال رفع المخلفات من شوارع محافظة الغربية
الغربية _ عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الجهود اليومية للوحدات المحلية بالمراكز والمدن لرفع القمامة والمخلفات من الشوارع والميادين العامة من خلال الورديات المتتالية، حيث تم تنفيذ حملات نظافة لرفع كفاءة النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية، ورفع القمامة والمخلفات اليومية.  

وشنت الوحدات المحلية بمركز سمنود حملات مكثفة، نفذت خلالها الوحدة المحلية لقرية أبو صير ورشة نظافة على جسر النيل بقرية الناصرية وتم رفع 4 أطنان من القمامة، كما رفعت الوحدة المحلية لقرية ميت بدر 4 أطنان من القمامة من أمام محول المصرف وشارع المعرض، مع إستمرار العمل في باقي الوحدات المحلية.

ونظف قسم النظافة والتجميل بحي أول المحلة الكبرى الشوارع العمومية ورفع الأتربة بالمعدات والعمالة اللازمة بمحيط الكنائس والشوارع الرئيسية والميادين العامة، وكذا كنس السفوة وتجميعها ورفعها بشوارع ( البحر - 23 يوليو - 6 أكتوبر)، وكذا تم رفع وتفريغ صناديق القمامة وتطهيرها من (أمام نادي القضاة - ميدان المحطة - محيط موقف طلعت حرب - منطقة الدلتا - منطقة أبو راضي - شارع أبو هرجة - شارع محب - شارع الجلاء - شارع المستشار - منطقة محلة البرج)

وقامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل حملات نظافة مكثفة على مداخل القرى والطرق الرئيسية، وتم رفع تجمعات القمامة من شوارع المصالح الحكومية والمدارس وأمام المستشفيات والنوادي ودور العبادة، وكذلك تمت متابعة عمل متعهدي تجميع القمامة في الوحدات القروية.

وإستمراراً لأعمال النظافة بالمحافظة، قام حي ثان طنطا بعمل حملة نظافة مكبرة من كنس الشوارع ورفع الأتربة ورفع وتفريغ صناديق القمامة من (كوبري قحافة - الغفران - الميكانيكية - شارع توت عنخ آمون - الجانبية شارع البحر - شارع الجلاء - بجوار جراج النظافة - شارع صدقي) ومازال العمل مستمراً في باقي شوارع الحي.

يذكر أن الوحدات المحلية بالغربية تقوم برفع ما يقرب من 1800 إلى 2000 طن يومياً من المخلفات من الشوارع والميادين حفاظاً على صحة المواطنين والمظهر الجمالى والحضارى للمدن والقرى.

 

القمامة والمخلفات التى تم رفعها من الشوارع (4)
القمامة والمخلفات التى تم رفعها من الشوارع (4)

 

القمامة والمخلفات التى تم رفعها من الشوارع (5)
القمامة والمخلفات التى تم رفعها من الشوارع (5)

 

القمامة والمخلفات التى تم رفعها من الشوارع (6)
القمامة والمخلفات التى تم رفعها من الشوارع (6)

 

المعدات خلال أزالة المخالفات (1)
المعدات خلال أزالة المخالفات (1)

 

المعدات خلال أزالة المخالفات (2)
المعدات خلال أزالة المخالفات (2)

 

بعد تظيف الميادين ورفع المخلفات منها
بعد تظيف الميادين ورفع المخلفات منها

 

جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (1)
جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (1)

 

جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (2)
جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (2)

 

جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (4)
جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (4)

 

جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (5)
جانب من الحملات اليومية فى محافظة لتجميل الشوارع (5)

 

حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (1)
حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (1)

 

حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (2)
حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (2)

 

حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (3)
حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (3)

 

حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (4)
حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (4)

 

حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (5)
حملات مكبرة لرفع المخلفات فى شوارع الغربية (5)

 


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