اليوم السابع
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رفع 1758 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن فى كفر الشيخ

الجمعة، 01 يناير 2021 07:13 م
رفع 1758 طن مخلفات وحملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن فى كفر الشيخ حملات رفع المخلفات
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على استمرار وتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة بصفة دورية ويومية.
 
وقال محافظ كفر الشيخ، إن جملة المخلفات التى تم رفعها، اليوم الجمعة، 1758 طن بـ 13 مركز ومدينة، منهم بـ " كفرالشيخ 320 طن، وببرج البرلس 30 طن، وبسيدى سالم 140 طن، وبسيدى غازى 35 طن، وببلطيم 80 طن، وبالرياض 65 طن، وبالحامول 148 طن، وبمصيف بلطيم 30 طن، وبقلين 95 طن، وببيلا 165 طن، وبدسوق 340 طن، وبفوه 200 طن، وبمطوبس 110 طن "، بإجمالى 1758 طن مخلفات، وذلك ضمن خطة المحافظة لتفعيل منظومة النظافة ورفع المخلفات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة لهم.
 
وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه وجه الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بتفعيل دوريات لمشرفى النظافة بمراكز ومدن المحافظة، لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر فورية للمخالفين،وتنظيم حملات النظافة، بالإضافة إلى تهذيب الأشجار بشكل جمالى، واجراء عمليات الصيانة لأعمدة الانارة بصفة دورية، ومتابعة الحالة العامة بالشوارع، وتوزيع صناديق القمامة على أماكن الحدائق والميادين المختلفة، وأمام المدارس والمنشآت الحكومية مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التى وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.

 


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