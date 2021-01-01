رئيس وزراء بريطانيا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي: نمتلك الحرية في أيدينا

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت حقبة جديدة للمملكة المتحدة بعد أن أكملت انفصالها الرسمي عن الاتحاد الأوروبي، حيث توقفت المملكة المتحدة عن اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي في الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش ، حيث دخلت ترتيبات بديلة للسفر والتجارة والهجرة والتعاون الأمني ​​حيز التنفيذ.

قال بوريس جونسون: "الحرية في أيدينا ولدينا القدرة على القيام بالأشياء "بشكل مختلف وأفضل .. الآن انتهت عملية بريكست الطويلة"

لكن المعارضين لترك الاتحاد الأوروبي يؤكدون أن البلاد ستكون في وضع أسوأ، وغرد الوزير الأول الاسكتلندي نيكولا ستورجون ، الذي يطمح إلى إعادة اسكتلندا المستقلة إلى الاتحاد الأوروبي: "اسكتلندا ستعود قريبًا ، أوروبا. ابقوا النور مضاء"

ووفقا لشبكة بي بي سي إن هناك إحساسًا بالارتياح في بروكسل لأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد انتهت ، "لكن لا يزال هناك ندم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

حذر وزراء بريطانيون من أنه سيكون هناك بعض الاضطراب في الأيام والأسابيع المقبلة ، مع سريان القواعد الجديدة وتوافق الشركات البريطانية مع التغييرات، لكن المسؤولين أصروا على أن الأنظمة الحدودية الجديدة "جاهزة للذهاب".

مع اكتمال عمليات الفحص الجمركي الأولى بعد منتصف الليل ، قال المتحدث باسم Eurotunnel جون كيف: "كل شيء سار على ما يرام ، كل شيء يسير كما كان قبل الساعة 11 مساءً".

غادرت المملكة المتحدة رسميًا الكتلة السياسية والاقتصادية المكونة من 27 عضوًا في 31 يناير ، بعد ثلاث سنوات ونصف من تصويت الشعب البريطاني على المغادرة في استفتاء عام 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها التزمت بقواعد التجارة في الاتحاد الأوروبي لمدة 11 شهرًا بينما كان الجانبان يتفاوضان بشأن شراكتهما الاقتصادية المستقبلية.

تم الاتفاق أخيرًا على معاهدة تاريخية عشية عيد الميلاد ، وأصبحت قانونًا في المملكة المتحدة يوم الأربعاء، وبموجب الترتيبات الجديدة ، ستتمتع الشركات المصنعة في المملكة المتحدة بوصول خالٍ من الرسوم الجمركية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي ، مما يعني أنه لن تكون هناك ضرائب استيراد على البضائع العابرة بين بريطانيا والقارة.