رئيس مدينة البياضية بالأقصر: مستمرون فى تلقى طلبات التصالح حتى مارس المقبل

الأقصر – أحمد مرعى

قال اللواء محمد صحصاح، وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، إن المدينة تعتبر أول مركز ومدينة بالأقصر ينهى أعمال التصالح بنسبة إنجاز 100% وذلك لوعى المواطنين ومعرفتهم بمميزات قانون التصالح ويتوالى عدد المتقدمين بعد مد فترة التقدم بطلبات التصالح حتى نهاية مارس المقبل.

وطالب رئيس مدينة البياضية خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، المواطنين بالتقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء ودفع رسوم الجدية بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة الأقصر، والاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة، للتيسير على المواطنين، لافتا إلى توجيهاته للمركز بتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين «صباحية ومسائية» وحتى أيام العطلات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء للمضى قدماً فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم فى ملف التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التى تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.

وشدد على مسؤولى المركز التكنولوجى بمدينة الأقصر باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه يجرى مواصلة الخطة المتكاملة لتطوير الطرق والمنشآت الصحية بالمدينة، حيث تم الانتهاء من تطوير وحده طب الأسرة بالحبيل والبغدادى والبياضية، وانتهاء أعمال تجهيز وتطوير مستشفى البياضية، وجار التشطيبات النهائية لها، وتم خلال فتح محور مرورى جديد يربط بين شارع الذهبى وشارع مصطفى كامل، واستكمال رصف شارع الذهبى بمنطقه أبو دومة، ورصف شارع المركز أمام مستشفى البياضية، والبدء فى رصف الشوارع الداخلية خلف المستشفى وحول منطقة المصالح الحكومية والمساكن، والبدء فى توسعة شارع المسار السياحى ليتسع إلى 3 حارات سيارات، ويجرى الانتهاء من أعمال الصرف الصحى بالمدينة بالكامل.

وشدد اللواء محمد صحصاح رئيس المدينة، أنه جار تنفيذ مشروع الصرف الصحى فى البغدادى والحبيل وتمت مراجعته والتأكد من مطابقه الأعمال، وتم تحديد جميع مواقع محطات الرفع وتسليمها الى هيئه الصرف الصحى، وتدعيم الشبكة الرئيسية وتطهيرها طبقاً لخطة الصيانة، كما تم تدعيم المدينه والقرى بعدد 3 محول بين 300 و500 ك ف ليسهم ذلك فى استقرار الجهد الكهربائى وعدم حدوث أى مشاكل ضعف للتيار.