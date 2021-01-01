رئيس كوريا الجنوبية يتعهد بالعودة للحياة الطبيعية في العام الجديد

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي-إن"، اليوم الجمعة، إنه سيعمل مع المواطنين من أجل ضمان عودتهم إلى حياتهم الطبيعية في العام الجديد عقب القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأضاف جاي-إن ، في رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ، إن البلاد ستعود بالتأكيد إلى الحياة الطبيعية بقوة التعايش في العام الجديد.



وتعهد مون ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) ، بالعمل خطوة بخطوة مع المواطنين حتى تتحرر حياة الجميع من فيروس كورونا، معربا عن شكره للمواطنين لممارستهم روح التعايش في مكافحة هذا الوباء غير المسبوق.



كما تعهد الرئيس الكوري الجنوبي بالتأكد من استعادة المواطنين حياتهم الطبيعية وخاصة عائلات ضحايا الفيروس ومن يكافحون المرض وغيرهم ممن يكافحون الفيروس في الخطوط الأمامية.