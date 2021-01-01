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رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى الخضير .. وفاة ثانى عضو هيئة تدريس متأثرا بكورونا

الجمعة، 01 يناير 2021 03:43 م
رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى الخضير .. وفاة ثانى عضو هيئة تدريس متأثرا بكورونا الدكتور السيد خضير _ المدرس بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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نعى الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ  وأعضاء هيئة التدريس، في بيان له وفاة الدكتور السيد خضير، المدرس بكلية التربية النوعية، ابن مدينة قطور التابعة لمحافظة الغربية.

وقال دسوقي، "بقلوب مليئة بالإيمان بالله عز وجل وراضية بقضائه وقدره، وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة الجامعة أتقدم بخالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الدكتور السيد خضير المدرس بكلية التربية النوعية، ونسأله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الدكتور السيد خضير المدرس بكلية التربية النوعية، ثاني أعضاء هيئة التدريس ،الذي توفى لإصابته بفيروس كورونا ، وكان أوله الدكتور محمود نعمة الله ،عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ،  الذي توفي في 23 ديسمبر الماضي، متأثرًا بفيروس كورونا.

 

 

 

 


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