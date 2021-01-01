رئيس جامعة طنطا: معايير جديدة لاختيار الكفاءات بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية

الغربية – عادل ضرة

كشف الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن وضع آليات جديدة من خلال 15 معيارًا لاختيار مديرى القطاعات المختلفة الإدارية والخدمية والتعليمية بالجامعة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، أن هذه المعايير الموضوعية تتضمن اختيار الكفاءات بشفافية مطلقة ونزاهة من خلال الإعلان عن أى وظيفة شاغرة وتشكيل لجان لمقابلة المتقدمين واتاحة الفرصة لاختيار الأفضل، بما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية.

وفى ذات السياق￼￼، أضاف الدكتور محمود ذكى، أنه تم تشكيل لجنة كبرى لتقييم كامل للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة من الناحية الاقتصادية والخدمية. من ناحيه اخرى أصدر مجلس جامعة طنطا فى جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور محمود ذكى قراراً بتعيين الدكتور فؤاد خليفة هراس، رئيس جامعة طنطا الأسبق عضواً بمجلس الجامعة.

حصل الدكتور فؤاد هراس، على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة طنطا بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف - عام 1968، ودبلوم امراض الباطنة العامة من جامعة طنطا بتقدير جيدجدا - عام 1971، ثم درجة الدكتوراه فى ذات التخصص من جامعة طنطا - عام 1976. تدرج فى الوظائف العلمية معيدا في عام 1972، ومدرسًا مساعدا فى 1972، ومدرسا في عام 1977، واستاذ مساعد في عام 1981، ثم استاذا في 1987، وأستاذ متفرغ فى عام 2006. كما شغل الغديد من المناصب الإدارية بجامعة طنطا ، حيث تولى الإشراف علي المستشفيات الجامعية، ونائبا لرئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ليتولى بعدها رئاسة جامعة طنطا فى الفترة من 2000/8/1 حتى 2006/7/31 .