اليوم السابع
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الجمعة، 01 يناير 2021 03:12 م
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رئاسة مركز الخارجة: تلقي 619 طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 3.2 مليون جنيه

الجمعة، 01 يناير 2021 03:02 م
رئاسة مركز الخارجة: تلقي 619 طلب تصالح في مخالفات البناء وتحصيل 3.2 مليون جنيه المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تلقي 619 طلب تصالح في مخالفات البناء منذ فتح باب التصالح وحتى أمس الخميس، 31 ديسمبر 2020م.

وقال المهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، إن المركز تلقى 619 طلب تصالح في مخالفات بناء منذ فتح باب التصالح مع تحصيل رسوم إجراءات التصالح عن هذه المخالفات، بإجمالي 3 ملايين و230 ألفا و600 جنيه.

وأوضح الطماوي، أن الوحدة المحلية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين الراغبين بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حتى نهاية شهر مارس المقبل، حسب قرار مجلس الوزراء ووفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وسداد نسبة الـ 25٪ رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، وسداد الرسوم شرط أساسي.

وكان قد وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس الخميس ، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مد فترة التقدم للتصالح في مخالفات البناء، حتى نهاية شهر مارس المقبل 2021م.


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